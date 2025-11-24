Detenida en Langreo una empleada del hogar por robar 22.000 euros en joyas a personas mayores dependientes

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Langreo a una mujer como presunta autora de múltiples hurtos cometidos en los domicilios donde trabajaba como empleada del hogar y auxiliar de ayuda a domicilio, con un perjuicio económico estimado en 22.000 euros.

Las víctimas eran principalmente personas de avanzada edad y con dependencia, lo que facilitó que las sustracciones pasaran inadvertidas, según ha detallado la Policía Nacional en nota de prensa.

La investigación comenzó a principios de septiembre, cuando agentes de la Brigada Local de Policía Judicial detectaron que una mujer realizaba numerosas ventas de joyas de procedencia desconocida.

Los efectos vendidos --cadenas, anillos, pendientes, esclavas y otros objetos de valor-- presentaban inscripciones y estilos muy diversos, sin ningún elemento común que justificara su posesión, lo que generó las primeras sospechas sobre su origen ilícito.

Una vez identificada, se inició una investigación para determinar su posible implicación en delitos contra el patrimonio. Aunque carecía de antecedentes, los indicios señalaban que podía dedicarse a la receptación o, incluso, estar sustrayendo los objetos directamente.

De forma paralela, se examinó su situación laboral, comprobando que desde julio trabajaba para una empresa dedicada a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes. Con esta información, los investigadores contactaron con los usuarios del servicio.

Varios de ellos reconocieron como propias algunas de las joyas vendidas, manifestando sorpresa al no haber advertido en ningún momento la sustracción. Por el momento, se han esclarecido plenamente hurtos en 11 domicilios.

El pasado 7 de noviembre, la Policía Nacional procedió a la detención de la sospechosa cuando se disponía a acceder a uno de los domicilios donde prestaba servicio. Ya en Comisaría, reconoció los hechos y señaló al menos seis domicilios más en los que había sustraído joyas, entregando además diversos artículos que mantenía ocultos en su vivienda.

Tras instruirse el atestado y comunicar los hechos al Juzgado de Instrucción de Guardia de Langreo, y dado que la detenida reconoció los hechos y entregó efectos sustraídos, quedó en libertad a la espera de la decisión judicial.

COLABORACIÓN CIUDADANA PARA ENCONTRAR A LOS DUEÑOS DE LAS JOYAS

Después de haber esclarecido los hechos, la Policía Nacional ha solicitado la colaboración de los vecinos de La Felguera y Sama de Langreo que reciban servicios de asistencia domiciliaria y sospechen haber sufrido hurtos.

Se les invita a acudir a la Comisaría de la Policía Nacional de Langreo-San Martín del Rey Aurelio para comprobar si alguna de las joyas recuperadas pudiera ser de su propiedad.

Los efectos se encontrarán expuestos para su identificación en esta Comisaría de Policía Nacional de Langreo-SMRA, sita en calle Conde Sizzo, 1 de La Felguera, de lunes a viernes en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas