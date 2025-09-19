Detenido en Avilés un hombre de 38 años por violencia de género

Archivo - Coche de la Policía Local de Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 38 años fue detenido este jueves en Avilés por un presunto delito de violencia de género, según información de la la Policía Local recogida por Europa Press.

Fue a las 15.30 horas cuando tuvo lugar el arresto del hombre, vecino de Avilés, en el Camino de Cantos. La intervención tuvo su origen en la solicitud de auxilio recibida por parte de la víctima.

Los agentes recabaron indicios suficientes con los que proceder a la inmediata detención del hombre, siendo trasladado a dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado.