Detenido en Avilés un hombre de 59 años por violencia de género

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Avilés de 59 años ha sido detenido por un delito de violencia de género, según información de la Policía Local recogida por Europa Press.

La intervención tuvo lugar a las 2.15 horas de este jueves, después de una solicitud de auxilio recibida por parte de la víctima, de 57 años y vecina también de Avilés.

A partir de la comunicación los agentes pudieron recabar indicios suficientes con los que proceder a la inmediata detención y traslado del hombre a dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado.