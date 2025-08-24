Detenido en Gijón un conductor de 22 años, con orden de ingreso en cárcel, tras una persecución

OVIEDO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años fue detenido la pasada madrugada tras una intensa persecución por la carretera, según ha informado la Policía Local de Gijón.

La persecución comenzó en torno a la 1.40 horas de la madrugada y durante la misma una de las patrullas de la Policía Local sufrió un accidente, de forma que uno de los agentes resultó herido leve.

El joven fue sorprendido circulando a gran velocidad por la zona del Infanzón y se dio a la fuga, llegando hasta Santurio, donde acabó detenido. Además del delito contra la seguridad vial y de dar positivo en cannabis, tenía pendientes dos órdenes de detención y un ingreso en prisión por lo que fue llevado a calabozos de la Policía Nacional.