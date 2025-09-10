Detenido un hombre en Gijón por incitar al odio contra los "Menores no acompañados" acogidos en Asturias

Pancarta con simbología nazi en a que se puede leer 'Menas Fuera'. La Policía detuvo al suspuesto autor por delitos de incitación al odio. - POLICÍA NACIONAL

Se le acusa de colocar tres pancartas con simbología nazi en contra

GIJÓN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido la semana pasada en Oviedo a un hombre, de 55 años, acusado de diversos actos de incitación al odio contra los menores no acompañados acogidos en el Principado de Asturias.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, la investigación se inició el pasado día 12, con la aparición de una pancarta en uno de los centros de Protección Internacional con el mensaje de 'Menas Fuera'.

A los agentes les resultó llamativo cómo estaba escrita la letra 'S' de la palabra 'Menas', con una tipografía Fraktur, caracterizada por sus formas angulosas, adoptada por el escuadrón de protección Schutzstaffel, organización al servicio de Adolft Hitler y del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en la Alemania Nazi.

Asimismo, en el lado izquierdo de la pancarta había otro símbolo característico en color azul, que se corresponde con el logo de la Segunda División Panzer de las 'SS' alemanas, lo que hizo que los investigadores centraran sus pesquisas en miembros de organizaciones con ideología de ultra derecha.

Fruto de la investigación, se pudieron atribuir otras tres pancartas al mismo autor; una colocada el pasado 24 de abril en la localidad de San Martín del Rey Aurelio, en la pasarela de Alcampo a la estación de Carroceda del Entrego, en la AS-117, con el mensaje 'Menas no', y otra, colocada un día después en la localidad de San Martín del Rey Aurelio, en el paso peatonal que va desde la localidad de Piquera hasta el Pozo Sotón, con el mensaje 'Menas fuera'.

De igual forma, el pasado 18 de julio, en Oviedo, en una valla situada sobre el túnel de acceso al barrio de la Corredoria, por el cual transcurre la carretera AS-390, se colocó otra pancarta con el mensaje 'Menas no, corrupción'. En todas las pancartas aparecían símbolos nazis y de organizaciones de ultra derecha.

Una vez identificado al supuesto autor, se procedió a su localización y detención, justamente cuando transportaba una nueva pancarta, similar a las anteriores, en el maletero de su coche, junto a 85 pegatinas con mensajes xenófobos.