Detenido un hombre en Oviedo por estafar a extranjeros con falsas ofertas de empleo en España

Agentes de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han informado este lunes de la detención de un hombre en Oviedo como presunto responsable de un entramado dedicado a captar ciudadanos extranjeros, en sus países de origen, mediante falsas promesas de empleo en España.

La investigación ha sido desarrollada de forma conjunta por las Brigadas de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Vigo-Redondela y de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

Los trabajos policiales comenzaron en Vigo cuando, durante la revisión de la documentación presentada por una mujer extranjera para un trámite documental administrativo, los agentes detectaron que los contratos y papeles aportados no se correspondían con ninguna empresa real.

La mujer, que acudió a comisaría sin saber que ya era víctima de la trama, se había trasladado a España engañada por los responsables con el fin de utilizarla para captar nuevas víctimas, sin que ella fuera consciente de ello.

Tras tomarle declaración, los investigadores descubrieron varias empresas ficticias, todas vinculadas a una misma persona, que se empleaban como "carta de presentación" para atraer a interesados a través de redes sociales.

Siempre según la información de la Policía Nacional, el entramado publicaba anuncios en redes sociales ofreciendo la posibilidad de trabajar en España, especialmente en el sector del transporte, aprovechando la demanda de personal cualificado.

A cambio de dinero, la supuesta empresa ofrecía un 'pack completo' de asesoramiento consistente en primeras gestiones y trámites documentales; falsas citas para exámenes de capacitación profesional como transportista en España; y promesas de acceso a una bolsa de empleo en empresas españolas solicitantes de esos profesionales.

Las víctimas iniciaban los pagos desde sus países de origen con la esperanza de obtener un puesto de trabajo que nunca llegaba a materializarse.

Gracias al intercambio de información entre unidades policiales, en el que también participó Interpol, se identificó al menos a tres personas relacionadas con la trama.

El principal responsable residía en Oviedo y contaba con dos colaboradores en el extranjero encargados de recibir parte de los pagos efectuados por las víctimas.

Una vez fue localizado, los agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Asturias organizaron un operativo para proceder a su detención, que finalmente llevaron a cabo en un domicilio de Oviedo donde se encontraba de forma temporal.