El detenido por la muerte violenta de una mujer en Avilés no está previsto que pase hoy a disposición judicial

OVIEDO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El hombre que permanece detenido en relación con la muerte violenta de una mujer de 45 años en La Folleca en Avilés, no pasará hasta mañana jueves a disposición del juzgado de guardia "si no hay más novedad por parte Policía Nacional". Así lo han trasladado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

El hombre, que permanece en los calabozos de la comisaría de Avilés, fue detenido en la mañana de este martes después de que la mujer con la que compartía vivienda fuese encontrada muerta con signos de violencia por parte de su pareja.

El homicidio habría tenido lugar en la noche del pasado lunes. Durante la jornada de ayer agentes de la Policía Nacional permanecieron en la vivienda recabando infomación. A la misma trasladaron también al hombre detenido, sin que hayan trascendido más datos de la investigación.

Según Delegación de Gobierno no se trata de un caso de violencia de género.