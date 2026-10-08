Detenidos tres jóvenes por causar daños en un vehículo municipal durante las fiestas de San Timoteo en Luarca

Archivo - San Timoteo en Luarca. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes como presuntos autores de delitos de daños y contra la seguridad vial cometidos durante las fiestas de San Timoteo, en Luarca, después de que supuestamente derribaran dos barreras de contención y causaran destrozos en un vehículo municipal que cerraba el acceso a una zona restringida.

Los hechos ocurrieron después de que los jóvenes fueran expulsados del desfile de carrozas por no cumplir las normas establecidas e intentaran posteriormente acceder al recinto festivo. Al encontrarse con un dispositivo formado por un vehículo municipal y varias barreras de hormigón, los implicados, con la colaboración de otras personas, habrían arremetido contra los elementos de protección.

Según ha informado la Policía Nacional, las dos barreras quedaron inutilizadas y el vehículo oficial del Ayuntamiento sufrió daños como consecuencia de los golpes y patadas que supuestamente le propinaron.

La actuación conjunta de la Policía Nacional de Luarca, la Policía Local de Valdés y la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Jefatura Superior de Asturias permitió identificar y detener a los tres jóvenes. La alteración de los elementos de señalización y protección habría generado además un riesgo para la circulación en las inmediaciones del recinto festivo.

La investigación continúa abierta para identificar al resto de personas que pudieron participar en los hechos.