Detienen a dos personas en Gijón por un delito de tráfico de drogas en una floristería

Archivo - Coche de la Policía Local de Gijón - EUROPA PRESS ASTURIAS - Archivo

GIJÓN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Gijón ha detenido esta mañana, sobre las 11.00 horas, a dos personas de 65 y 53 años como presuntas autoras de un delito de tráfico de estupefacientes en la Floristería Barbe, entre la calle Gaspar García Laviana y la calle Río Muni.

Según fuentes municipales, las detenciones son fruto del seguimiento constante que estaba realizando la Policía Local a raíz de las infracciones administrativas impuestas en una intervención anterior hace unos meses y de las protestas vecinales.

En el marco de este operativo, los agentes han interceptado al propietario cuando se aproximaba al local apresurando el paso y con actitud sospechosa tras percatarse de la presencia policial. En el registro superficial, las fuerzas de seguridad localizaron dos bolsas con una sustancia en polvo de aproximadamente medio gramo cada una y 165 euros en billetes fraccionados. Sobre el individuo constaban además varios antecedentes por tráfico de drogas.

Posteriormente, la Policía Local pidió refuerzos para inspeccionar el interior del establecimiento, donde identificaron y cachearon al encargado. En la trastienda de la floristería hallaron varias bolsas con una sustancia en polvo, una báscula de precisión, tijeras y otros útiles destinados presuntamente a la dosificación del estupefaciente.

La intervención se ha extendido a otros dos locales situados en los números 3 y 4 de la calle Río Muni, donde los agentes encontraron restos de plásticos de características similares a los localizados en la floristería y detectaron diversas infracciones administrativas.

Tras finalizar las inspecciones, las autoridades precedieron a la detención del propietario y del encargado, y precintaron los establecimientos. Ambos locales quedaron a disposición judicial y bajo custodia policial hasta la llegada de la Policía Nacional.