La DGT prevé 149.000 desplazamientos de largo recorrido en Asturias durante la operación retorno de final de agosto

Archivo - Retenciones en la Autopista A66 (Y). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha este viernes a las 15.00 horas el último dispositivo especial del verano para facilitar el retorno de millones de personas a sus lugares de residencia habitual tras las vacaciones estivales. En Asturias, se prevén 149.000 desplazamientos de largo recorrido entre hoy y la medianoche del domingo 31 de agosto, dentro de los 5.060.000 movimientos que se esperan a nivel nacional.

Durante este operativo, coincidirán los desplazamientos de retorno desde zonas turísticas hacia núcleos urbanos con los habituales movimientos de salida de fin de semana, principalmente hacia la costa. La jornada con mayores intensidades circulatorias será previsiblemente el domingo.

Según las previsiones de circulación facilitadas por la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias, este viernes se esperan importantes desplazamientos desde primeras horas de la tarde, especialmente entre las 15.00 y las 22.00 horas.

El sábado continuará el tráfico en sentido salida desde la mañana, sobre todo entre las 9.00 y las 15.00 horas, por el inicio de vacaciones en septiembre y los trayectos cortos de fin de semana. Por la tarde comenzarán ya los retornos.

El domingo se prevé tráfico intenso en los accesos a playas por la mañana, y movimientos de regreso por la tarde, con especial incidencia entre las 16.00 y las 22.00 horas.

Para garantizar la seguridad y fluidez del tráfico, la DGT ha desplegado medidas de regulación, ordenación y vigilancia que implican a todos sus recursos materiales y humanos disponibles, incluyendo agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal técnico de gestión y emergencias, radares fijos y móviles, helicópteros Pegasus, drones, cámaras, furgonetas y motos camufladas.

Entre las medidas adoptadas destaca la paralización de obras en carretera, la restricción de pruebas deportivas y eventos en vías con gran afluencia, así como limitaciones a la circulación de vehículos pesados y transportes especiales en ciertos tramos y horarios.

Tráfico recuerda que, ante posibles retenciones, es esencial mantener la calma y evitar comportamientos de riesgo como excesos de velocidad o adelantamientos indebidos. "Lo único importante es siempre llegar", subrayan desde el organismo.

Además, se recomienda iniciar el viaje descansado, no consumir alcohol o drogas antes de conducir, respetar la normativa y mantenerse informado del estado del tráfico a través del teléfono 011, la web de la DGT y sus perfiles en redes sociales (@informacionDGT y @DGTes).

Se alerta también del riesgo de incendios, por lo que se pide extremar la precaución ante posibles cortes preventivos en vías afectadas, así como seguir siempre las indicaciones de los agentes y no intentar atravesar zonas cercanas al fuego o al humo.

PUNTOS CONFLICTIVOS Y OBRAS EN EJECUCIÓN EN ASTURIAS

Tráfico identifica varios puntos conflictivos por elevada intensidad circulatoria, como el Puerto de Pajares (N-630, pk. 67 al 87), los accesos a la playa del Aguilar (AS-317), el túnel de Villaviciosa (A-8, pk. 355), la intersección con la A-64 (A-8, pk. 362+600), y los accesos al Parque Nacional de Picos de Europa y la ruta del Cares (AS-264, pk. 1 al 7).

En cuanto a obras en ejecución, destacan las actuaciones en la AP-66 por desprendimientos y adecuación de túneles, la reparación de calzada en la N-625 (p.k. 135+500), así como trabajos de rehabilitación en la A-8, actuaciones contra el ruido en varios tramos de la A-66, N-632, N-634 y N-641, y la reforma del puente de Ribadesella (N-632, p.k. 3).

ITINERARIOS ALTERNATIVOS

La DGT ha establecido itinerarios alternativos recomendados, como circular entre Oviedo y Gijón por AS-II o A-64 y AS-I, o utilizar la salida 319 de la A-8 hacia Cangas de Onís, Covadonga y el Parque Nacional de Picos de Europa. Desde Cangas de Onís y Arriondas se aconseja regresar a Oviedo también por la A-8.

Se aplicarán restricciones de acceso a la CO-4, vigilancia reforzada en puntos de mayor tráfico, y eliminación del tercer carril en la A-8 entre los puntos kilométricos 356,200 y 358,200 para mejorar el acceso a zonas de playa.

El dispositivo completo puede consultarse en la página web de la DGT: https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/recomendaciones-de-trafico/ .