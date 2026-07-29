La DGT prevé 176.000 desplazamientos en Asturias durante la primera operación especial de agosto

Archivo - TRáfico lento por accidentes en la Autopista A-66 en el km 15,50 en sentido a Gijón. - DGT - Archivo

OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha este viernes la segunda operación especial del verano, coincidiendo con el inicio de agosto, para la que prevé 176.000 desplazamientos por carretera en Asturias durante el primer fin de semana del mes y un total de 1,6 millones a lo largo de agosto.

Según ha informado la DGT, este dispositivo coincide con el relevo entre quienes comienzan y quienes finalizan sus vacaciones, además de los desplazamientos habituales del fin de semana, por lo que espera una elevada intensidad circulatoria. Asimismo, considera previsible que parte de los viajes se adelanten al jueves debido a la posibilidad de teletrabajar el viernes en algunos sectores.

Para facilitar la movilidad, Tráfico desplegará agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los centros de gestión, medios aéreos y equipos de mantenimiento, además de radares fijos y móviles, helicópteros Pegasus, drones y cámaras para controlar distracciones y el uso del cinturón de seguridad.

La DGT ha recordado que este es el primer verano en el que es obligatorio utilizar la baliza V-16 conectada para señalizar incidencias en carretera y destaca también la disponibilidad del teléfono 018 de atención a víctimas de siniestros viales, operativo desde abril para ofrecer orientación psicológica, social, legal y médica.

PUNTOS CON MAYORES RETENCIONES EN ASTURIAS

En Asturias, Tráfico identifica como puntos con mayor riesgo de retenciones las obras del argayo de la AP-66, el puerto de Pajares, los accesos a la playa del Aguilar, los túneles de Villaviciosa en la A-8, la intersección del Portazgo en dirección a Covadonga y los accesos a Poncebos y al Parque Nacional de Picos de Europa. Además, recomienda itinerarios alternativos hacia Cangas de Onís, Covadonga y Arriondas para aliviar la circulación.