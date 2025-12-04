La DGT prevé desde este viernes más 151.000 desplazamientos en Asturias por el puente de la Constitución-Inmaculada

Archivo - Retenciones en la A8. - CÁMARA DE LA DGT - Archivo

OVIEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes a las 15.00 horas el dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia de las carreteras con motivo del puente de la Constitución-Inmaculada y que estará activo hasta la medianoche del lunes 8 de diciembre, con 151.000 desplazamientos previstos en el Principado.

A nivel nacional, la cifra superará los 5,7 millones de desplazamientos previstos.

Según ha detallado la DGT, el organismo cuenta con la "máxima disponibilidad" de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias) y técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones, cámaras) para controlar el respeto a las normas de tráfico.

Además, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos. Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas. El dispositivo establecido se puede consultar en su web.

Tráfico prevé que los mayores incrementos de circulación se producirán en la tarde del viernes, especialmente entre las 17.00 y las 22.00 horas, como en la mañana del sábado, entre las 10.00 y las 14.00 horas.

El sábado, al ser festivo, también se producirán trayectos de corto recorrido a zonas de ocio, de esparcimiento y comerciales cercanas a núcleos urbanos, produciéndose su retorno a primeras horas de la tarde.

Las previsiones de la DGT para el domingo indican que habrá tráfico intenso en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, en trayectos de corto recorrido a zonas de ocio y recreo, así como a áreas comerciales cercanas a estos núcleos urbanos, produciéndose su retorno a primeras horas de la tarde.

Respecto al lunes, desde primeras horas de la tarde comenzarán los movimientos de retorno originándose intensidades elevadas y problemas de circulación en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de retorno, así como también en las carreteras de acceso a zonas de montaña, destacándose por su intensidad la red de interés general, autopistas y autovías, para con posterioridad ir trasladándose estos problemas a los accesos de los grandes núcleos urbanos.

Finalmente, la DGT recomienda informarse del estado de las carreteras ya sea a través de las de las cuentas de X, de los boletines informativos en radio y televisión, en el teléfono 011 o en el mapa de tráfico disponible en la página web del organismo.