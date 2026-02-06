Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia: Actividades en Oviedo para fomentar vocaciones científicas

Cartel del día de la mujer y la niña en la ciencia de la Universidad de Oviedo. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 64 investigadoras de la Universidad de Oviedo se sumarán este año a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada 11 de febrero.

Bajo el lema '#YoSoyCientífica', esta iniciativa tiene como objetivo visibilizar la contribución de las mujeres a la ciencia y fomentar vocaciones científicas entre las generaciones más jóvenes. Para ello, la institución académica asturiana ha diseñado un programa de actividades que incluye más de 40 conferencias, exposiciones, talleres y cuentacuentos.

En una nota de prensa, la vicerrectora de Investigación de la Universidad de Oviedo, Irene Díaz, ha asegurado que este programa busca "reivindicar el papel de la mujer en la ciencia, romper con la brecha de género y ofrecer referentes reales y cercanos a las niñas y adolescentes, así como mostrar las principales líneas en las que trabajan nuestras investigadoras".

Entre las principales acciones diseñadas por la Universidad de Oviedo para el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se encuentra 'Ellas cuentan y TrayectoriAs', una iniciativa integrada por un ciclo de conferencias de divulgación científica impartidas por investigadoras de la Universidad de Oviedo para acercar los estudios de mujeres de todas las áreas de conocimiento.

También se celebrará la iniciativa 'Soy científica, vecina de tu concejo y exalumna de tu colegio', con la que se reivindica el papel de las investigadoras locales como referentes cercanos. La actividad se desarrollará en distintos concejos del Principado de Asturias y contará con la participación de las propias investigadoras en los centros educativos en los que cursaron sus estudios de niñas.

Por otro lado, la actividad 'Experimenta y aprende con científicas de tu entorno' se celebrará en la Facultad de Ciencias, situada en el Campus de Llamaquique, donde habrá actividades infantiles abiertas a las familias con el objetivo de dar a conocer la física que nos rodea a través de experimentos sencillos y participativos.

Por último, se ha organizado la exposición 'Ciencia en el escaparate: Tengo una muñeca vestida de científica', que podrá visitarse del 9 al 13 de febrero en la tienda de la Universidad de Oviedo, situada en la Plaza del Riego. La muestra reúne más de medio centenar de muñecas inspiradas en científicas, con piezas tan reconocibles como Barbie, Playmobil, LEGO o Funkos.