El dibujante Alberto Vázquez presenta en Avilés la edición en castellano de sus cómics sobre la memoria obrera

OVIEDO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Valdecarzana acoge este viernes, a partir de las 19.30 horas, la presentación de la edición conjunta de los cómics 'Los lazos rojos' y 'El sol en la escombrera', ambos obra del dibujante mierense Alberto Vázquez García.

Según ha detallado el Consistorio, el autor estará acompañado por la concejala de Memoria Democrática, Ana Solís, así como por el historiador Pablo Alcántara. Las dos obras habían sido publicadas originalmente en asturiano, bajo los títulos de 'Los llazos coloraos' y 'El sol na escombrera', alzándose en ambos casos con el Premio Alfonso Iglesias de cómic en lengua asturiana en 2017 y 2020, respectivamente.

Ahora, Vázquez las reedita en castellano y unidas en un solo tomo de 360 páginas de las que 320 están dibujadas, mientras que las 40 restantes están dedicadas al contexto histórico, incluyendo fotografías, documentos, textos y prensa de la época. Las dos historias recuperan la memoria del movimiento obrero asturiano y, en especial, las grandes huelgas mineras del periodo 1957-1964.