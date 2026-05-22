El dictamen de la comisión sobre Cerredo mantendrá los siete nombres iniciales contemplados para su reprobación

Comisión de investigación del accidente de Cerredo - EQUIPO DE COVADONGA TOMÉ

OVIEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los miembros de la comisión de investigación de la Junta General del Principado de Asturias que investiga el accidente de la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos de gravedad hace algo más de un año, han terminado este viernes la fase de reuniones para realizar aportaciones al borrador del dictamen que presentó en su día la presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.

Ahora solamente resta que los letrados de la Cámara hagan las correcciones formales que correspondan para que el texto final llegue a los grupos este mismo viernes. La comisión parlamentaria volverá a reunirse el lunes para dar el visto bueno al documento y remitirlo a sesión plenaria para su aprobación definitiva. Habrá 15 días de reserva para la emisión de votos particulares.

En la versión final, el dictamen incorporará a las siete personas que ya estaban en el borrador como responsables políticos, según ha confirmado Tomé tras la reunión de este viernes. Se trata de los actuales presidentes de la compañía pública Grupo Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, ambos exconsejeros de Industria.

También figura la exconsejera del ramo Belarmina Díaz, que dimitió del cargo días después del accidente, así como el actual director del área de Infraestructuras Industriales del Instituto de Desarrrollo Económico del Principado de 2020 a 22023 y viceconsejero de la Consejería entre 2023 y 2025, Isaac Pola. Entre las personas a las que se propone reprobar se incluyen tres funcionarios: Alberto Quirino (Jefe de Sección, Santiago Berjano (Jefe de Servicio) y Gonzalo Martín (Secretario general técnico). Ha sido en la reunión de este viernes donde se ha aprobado la inclusión de estas personas.

El texto final considera que las siete persona mencionada "tienen que ver directamente por acción u omisión con el clima de fallo sistémico que se generó", ha indicado Covadonga Tomé en declaraciones a los periodistas.

El documento mantiene además la solicitud de un respaldo económico por parte del Gobierno a las familias afectadas por los accidentes de 2022 y 2025 en Cerredo, si bien se realizó una corrección en la redacción para que en lugar de ser adelantos sobre indemnizaciones futuras, pasaran a ser una ayuda directa.

La parlamentaria ha dicho que en esta fase de alegaciones los trabajos se han desarrollado de forma adecuada, con un ambiente "proactivo" y "de colaboración", para enriquecer el dictamen. "El documento sale mejorado", ha celebrado la presidenta de la comisión.

No obstante, se ha mostrado crítica con la manera de actuar del Grupo Socialista. "Ha tenido una actitud no voy a decir que hostil, pero sí en muchas ocasiones rayando la pataleta y con poco ánimo constructivo", ha lamentado. A pesar de esto, Tomé ha manifestado su confianza en que "el dictamen va a salir adelante con una amplia mayoría.

El diputado del PP Rafael Alonso ha dicho que ha quedado demostrado que que la comisión de investigación era necesaria y además había motivos objetivos para que se celebrara.

Alonso ha destacado que el resultado del dictamen ha contado con "un amplio grado de acuerdo". El diputado ha señalado que existe un "amplio grado de acuerdo" que considera absolutamente mayoritario, a excepción del Partido Socialista, que mantuvo desde el inicio un comportamiento "de oposición o obstrucción al desarrollo de los trabajos" en cuestiones como la detección del "caos sistémico" dentro de la Administración, en todo lo vinculado con la explotación de Cerrado.

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, ha confirmado que su grupo "no va a presentar votos particulares" al dictamen final de la comisión sobre el accidente de la mina de Cerredo, a pesar de que ha reconocido tener "reservas" sobre el texto. Centeno ha justificado esta decisión argumentando que "siempre es mejor el mal menor" y ha destacado que "el núcleo del borrador les gustaba, señalando que "los hechos son tozudos y la consecuencia lógica de esos hechos se plasma bastante bien en el borrador del dictamen".

Sin embargo, ha lamentado que no se hayan incluido algunas de sus aportaciones de mayor peso político, como la introducción de dos personas más en el capítulo de responsabilidades. En este sentido, ha criticado que no figure el alcalde de Degaña.

Centeno ha insistido en que existe una "responsabilidad política" del presidente de Asturias, Adrián Barbón. "Cuando fallan todos, la responsabilidad es el capitán que los nombra y los mantiene".

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha dicho que el dictamen es "adecuado" y que determina qué falló en la Administración para que tuviese lugar un accidente como el de Cerredo. Ha lamentado que el PSOE no tenga voluntad de acuerdo para llegar a entendimientos.

Pumares ha destacado la importancia de que el dictamen de la comisión de investigación ponga sobre la mesa mejoras en la Administración, que debe ser el objetivo para evitar que algo así vuelva a suceder.

En la votación de este viernes, el portavoz de Convocatoria-IU, Xabel Vegas, se ha mostrado partidario de mantener a los responsables políticos, pero no a los tres funcionarios. En este sentido, ha lamentado que no se haya encargado un informe jurídico de los letrados de la cámara acerca de los riesgos de su inclusión.

En cuanto a los responsables políticos, Vegas ha dicho que "no vale con que aparezcan solo en un papel, sino que tienen que suponer ceses y peticiones de cese".

No obstante ha manifestado su satisfacción con los trabajos de la comisión y ha explicado que su grupo es el que más aportaciones ha hecho al borrador. Vegas ha destacado que entre las cuestiones incluidas en el dictamen final se encuentran aspectos relacionados con la región y, especialmente, "la reparación económica de las familias, que para nosotros era una línea roja importantísima".

Sin embargo, el portavoz de Convocatoria-IU ha criticado la ausencia de referencias al papel del alcalde de Degaña en el relato final del dictamen.

Por último, el diputado del PSOE René Suárez ha rechazado las acusaciónes de obstruir o incluso bloquear los trabajos de la comisión. "El PSOE en ningún momento tiene mayoría absoluta para bloquear" y ha subrayado que han tenido una posición coherente desde el inicio. "La mantenemos y creemos en ella", añadiendo que incluso han tenido que pedir a otros portavoces que respetasen su opinión.

René Suárez ha afirmado que las "múltiples correcciones" realizadas al dictamen final de la comisión sobre el accidente de la mina de Cerredo "no modifican, en lo sustantivo, el error que entendíamos de base y el enfoque de base que tenía este dictamen y que alertó el propio letrado", señalando que el documento mantiene un enfoque desde "el ámbito de las responsabilidades jurídicas administrativas" cuando debería hacerse "desde un ámbito de las responsabilidades políticas".

Suárez ha explicado que esta perspectiva genera debilidades de cara a posibles recursos de amparo, ya que "el letrado lo señaló al inicio" y ha indicado que "hay dos factores por los que es el recurso caro: uno por el daño al honor y otro por la presunción de inocencia", advirtiendo de que "existe ese riesgo" precisamente por cómo se trasladan las responsabilidades y se analiza el conjunto del dictamen desde una óptica jurisdiccional administrativa en lugar de política.