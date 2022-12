Diego Canga (PP) se erige como alternativa a un PSOE que no ha hecho "nada" para solucionar los problemas de Asturias

Sostiene que tener un presidente de Asturias que conozca la UE "daría una enorme ventaja"



OVIEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno asturiano, Diego Canga Fano, se ha erigido este lunes como alternativa a un PSOE que no ha hecho "nada" para dar solución a los grandes problemas que afectan a Asturias, como la despoblación o la situación de la industria.

Canga ha protagonizado este lunes un mitin en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, acompañado por el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el secretario general del PP asturiano, Álvaro Queipo, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. Al acto han acudido también el Vicesecretario General de Organización, Miguel Tellado y el Coordinador General del Partido Popular Nacional, Elías Bendodo.

Durante su intervención, Canga ha subrayado que los socialistas no han hecho "nada" para evitar que Asturias baje del millón de habitantes, y ha cargado contra quienes le "acusan de ser un burócrata" mientras no han acudido "ni una sola vez" a Europa para conseguir más fondos para poner fin a la despoblación de Asturias.

"Me llaman burócrata los mismos que no han movido ni un dedo para buscar alternativas al cierre de térmicas en Asturias, para movilizar ayudas para solucionar los problemas que padece la industria asturiana, o para evitar el cierre de empresas emblemáticas asturianas", ha agregado.

Aspira Canga a volver a practicar una "política seria", abogando por una confrontación de ideas que busque "el bien común y el avance de la sociedad", todo ello "sin sectarismos ni crispación".

"ME DUELE ASTURIAS"

El candidato 'popular' ha subrayado que su compromiso "es Asturias", dejando claro que para él "lo fácil sería seguir siendo director en la Comisión Europea en Bruselas". "Pero decidí dar este paso porque, al igual que todos estáis aquí, me duele Asturias", ha asegurado.

En este punto, ha lamentado que los jóvenes tengan "pocas oportunidades"; que el Gobierno haya hecho de Asturias "un actor secundario en España"; o que el Ejecutivo "rinda Asturias a los intereses de Sánchez". "Como me duele Asturias, mi compromiso es convencer para ganar", ha asegurado, hablando de una Asturias "llena de oportunidades" que cree empleo, con un sector privado "que engorde y un sector público que adelgace", y una Asturias "con voz propia". "No tengáis ninguna duda: yo sólo me deberé a los asturianos", ha asegurado.

En este punto, ha destacado que tener un presidente de Asturias que conozca la UE "daría una enorme ventaja". De este modo, Asturias "dejaría de avanzar a la pata coja" y volvería a avanzar "con dos patas". "Puedo ser el embajador que Asturias necesita en el exterior", ha asegurado, llamando a "devolverle a Asturias todo lo que Asturias nos ha dado".

Sobre la gestión del actual gobierno, presidido por Adrián Barbón, ha criticado la "pasividad" del mismo. "Dicen que tienen mucha experiencia. Y es verdad, tienen experiencia en prometer y no cumplir, en tener una ejecución presupuestaria bajísima", ha dicho. "Hay sin embargo una experiencia que el actual presidente no tiene: trabajar fuera de la política", ha ironizado.

Después de hacer un recorrido por su labor en Bruselas en defensa de Asturias, mencionando la marcha del hierro, los trabajadores del carbón, los trabajadores de la construcción naval o Tenneco, ha subrayado la necesidad de que Asturias deje de estar "en una categoría que no le corresponde".

"EL PSOE ESTÁ SECO"

A juicio de Canga, Asturias no puede continuar con un gobierno que "hace que Asturias tenga 63.000 parados, 172.000 personas en las listas de espera médicas, o con una burocracia "que marea a cualquiera".

"El PSOE está seco. Se acaba el cortijo", ha dicho, enfatizando que "Asturias necesita un cambio de rumbo". Este cambio "no llegará" de la mano de Barbón ni de Pedro Sánchez porque "es incompatible". "Pero el cambio está cerca. El cambio llegará en mayo y será la antesala de la victoria de Alberto Núñez Feijóo en España", ha asegurado.

En este punto, ha dicho que para que Asturias esté "en la Champions de las Comunidades Autónomas", se necesita "un proyecto sólido, firme y común de país". "Un proyecto que realmente apueste por nosotros y lo haga en igualdad de condiciones, sin favoritismos a unas u otras comunidades", ha agregado, enfatizando que ese gobierno estará presidido por Feijóo.

CANTELI ASEGURA QUE OVIEDO PONDRÁ "TODO EL ESFUERZO" PARA QUITAR AL "SOCIALISMO DESNORTADO"

Por su parte, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha intervenido en el acto para mostrar su apoyo a Canga y a Feijóo, y ha asegurado que pondrá "todo el esfuerzo" para quitar del poder en Asturias a un socialismo que, asegura, "está desnortado".

Con el "gran objetivo" de que Feijóo sea presidente del Gobierno español, Canteli asegura que en mayo hará falta un "contundente triunfo" tanto en las elecciones municipales como las autonómicas.

"Vamos a luchar sin descanso para conseguir estos objetivos", ha agregado, llamando a "trabajar muy duro" para consolidar la Alcaldía en Oviedo y conseguir la presidencia del Principado.