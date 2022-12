Feijóo avisa que llevará a Europa el "desprecio e insulto sistemático" del Gobierno a los jueces y tribunales

Feijóo llama a abrir Asturias a la "prosperidad y modernización" con un proyecto que no consista únicamente en "dar un buen discurso"



El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este lunes que su partido llegará "hasta donde haga falta" para "mantener la independencia de los poderes del Estado" y e impedir que Pedro Sánchez "invada las instituciones". Tras recalcar que el PP no se va a dejar "coaccionar", se ha comprometido a "defender la democracia española en todos los órganos jurisdiccionales" y contar a Europa "lo que está ocurriendo en relación con el desprecio e insulto sistemático a jueces, magistrados y tribunales".

Así se ha pronunciado Feijóo en la clausura de acto 'En defensa de un gran país', en el que ha presentado al nuevo candidato del PP a la Presidencia del Principado de Asturias, Diego Canga. En el acto, en el Auditorio Príncipe Felipe, ha intervenido también el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

Las palabras de Feijóo se ha producido antes de que el Pleno del TC haya acordado admitir a trámite el recurso del PP contra las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección del Constitucional y rechazar las recusaciones de Unidas Podemos y PSOE contra dos magistrados; adentrándose ahora en el debate sobre la petición del PP para suspender urgentemente la tramitación de esas dos enmiendas en el Senado.

Feijóo ha avisado que si alguien cree que él se "va a dejar coaccionar se equivoca" porque el PP "va a defender la democracia española en todos los órganos jurisdiccionales" y, "por supuesto en el TC". "Y vamos a contarle a Europa lo que está ocurriendo aquí en relación con el desprecio y el insulto sistemático a jueces, magistrados y tribunales", ha anunciado.

Es más, el jefe de la oposición ha indicado que "por supuesto" van a llegar "hasta donde haga falta para mantener la independencia de los poderes del Estado y que el Gobierno no invada las instituciones" porque los españoles "no merecen esto".

Por eso, se ha comprometido a devolver el prestigio a las instituciones si llega al Gobierno de España tras las generales. "Si un miembro de mi Gobierno llama fachas con toga a los jueces será cesado al instante", ha garantizado.

Feijóo ha afirmado que el Gobierno "ocultó sus verdaderas intenciones" a los españoles y actúa ahora "tan rápido" y a "oscuras", en medio de los puentes festivos y la Navidad porque "se avergüenza". "Y tiene motivos porque sabe que es un despropósito sin precedentes en la democracia" y sabe que la mayoría social lo rechazaría", ha aseverado.

En su discurso, el líder del PP ha avisado que "poner en juego los cimientos de la democracia española", "subvertir la separación de poderes" e "interferir" en la independencia del "poder constitucional", "no tiene precio".

Además, ha criticado que se diga al PP que no presente recursos ante los tribunales. "¿En qué democracia cabe decirle a la oposición que no tiene derecho ni a presentar un recurso? Todo esto no tiene precio pero tiene un enorme coste para la convivencia, la credibilidad de las instituciones y la imagen internacional".

Feijóo ha resaltado que Pedro Sánchez "ya no puede convencer a los españoles" de que sea "bueno" derogar la sedición, "devaluar el delito de malversación" o "desdibujar los límites" entre el Poder Ejecutivo y Judicial. "No puede convencer a los españoles de que sea un presidente libre para tomar decisiones porque no puede tomar ni una decisión sin los aliados que no creen en nuestro país", ha lamentado.

Pese a todo lo que diga Pedro Sánchez antes de las elecciones, Feijóo considera que "ya no le cree nadie" porque ha incumplido todo lo que prometió en su campaña electoral y ese camino que ha emprendido le va a "salir muy caro a España". "Ha incumplido todo, de la A a la Z", ha proclamado.

Feijóo considera que uno debe intentar pasar a la historia "siendo el primer servidor de España" pero ha criticado que pedro Sánchez apueste por la "división y la fractura social que está provocando porque lo que más le interesa es tensionar, para que crezcan los extremos" y "no hablar de lo importante".

Tras asegurar que la "buena política vale la pena" y que espera que la "pesadilla" que supone el Gobierno de Pedro Sánchez acabe en 2023, ha agradecido a Diego Canga "su talento" y su "compromiso" con Asturias, dejando su puesto en la Unión Europea. Al alcalde de Oviedo, le ha dicho que espera acudir a Oviedo a su toma de posesión, siendo "uno de los alcaldes más votados".

Sobre Asturias, Feijóo ha dicho que las elecciones de mayo servirán para que los asturianos escojan si "abrir las puertas" o "cerrarnos y pensar que toda la culpa la tienen los demás".

A su juicio, hay que abrir esta "gran tierra" a la "prosperidad y modernización" con un proyecto que no consista únicamente en "dar un buen discurso" y que "no confunda las cuentas con cuentos", de manera que se empiece a notar cómo baja el paro, apoyar a la industria, poner en valor la industria naval y las comunicaciones que quedan pendientes.

En su caso, ha recordado que en abril de 2022 le eligieron en un congreso en Sevilla "para ganar las elecciones". "Por tanto, soy consciente para qué me elegisteis y estoy aquí para ganar las elecciones", ha proclamado, cosechando un aplauso, para asegurar que Sánchez debería convocarlas ya, pero no lo hace porque solo busca "resistir" en Moncloa.