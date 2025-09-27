Diego Ibarra, premio Fotografía Humanista 2025 del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo de Asturias

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El trabajo realizado por el fotógrafo Diego Ibarra desde 2015 en Líbano sobre el conflicto entre Israel y Hezbolá ha sido galardonado con el Premio de Fotografía Humanista del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025, que se realizará en Gijón entre el 1 y el 3 de octubre próximo.

El Jurado del Encuentro, presidido por el fotoperiodista Manu Brabo, premio Pulitzer 2013, ha otorgado además los accésits a Daniel Ochoa de Olza y a Ximena Borrazás.

Una selección de las obras presentadas al concurso serán expuestas en el Paseo de Begoña durante la celebración del Encuentro y que s inaugurará el próximo 30 de septiembre a las 18.30 con la presenciad de las autoridades y representantes de las instituciones y organizaciones colaboradoras.

En esta primera edición, el jurado compuesto por profesionales del fotoperiodismo, la cultura, la cooperación y la comunicación, ha valorado 42 proyectos de gran calidad que abordaban desde conflictos armados hasta problemáticas sociales y humanitarias.

El premio principal se concede a Diego Ibarra por su serie War on Lebanon - Hezbollah, un proyectoque documenta el coste humano del conflicto entre Hezbolá e Israel.

El jurado ha destacado la profundidad del trabajo, fruto de años de seguimiento constante que permiten construir una narrativa sólida y en evolución. "Esta continuidad le otorga un carácter documental de largo aliento, una hondura poco habitual y permite mostrar no solo la violencia inmediata de la guerra, sino también sus consecuencias más persistentes: el duelo, el desarraigo y la incertidumbre de quienes intentan rehacer su vida en medio del conflicto", han señalado desde la organización.

El jurado ha otorgado además dos Menciones Especiales a Daniel Ochoa de Olza, por La Frontera, un ensayo visual que cuestiona la materialidad del muro entre México y Estados Unidos y sus consecuencias humanas. También a Ximena Borrazás, por Las Cicatrices de la Guerra, un proyecto que visibiliza el uso sistemático de la violencia sexual como arma de guerra en Etiopía y en otros contextos de posguerra.