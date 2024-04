La diputada asturiana expulsada de Podemos trabaja en ir a un nuevo espacio político, sin descartar Sumar

OVIEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, que fue expulsada definitivamente de Podemos a mediados de marzo, ha confirmado este jueves que trabaja en la construcción de un nuevo espacio político y no descarta incorporarse a Sumar.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, Tomé ha explicado que no solamente ha sido ella la expulsada, sino que cuenta con un buen número de personas de su equipo que estuvieron en su día implicadas en Podemos.

Ha dicho que, aunque la expulsión ya es un hecho, todos siguen con "las mismas ganas, la misma ideología y la misma propuesta programática". Como la intención es continuar en política, Tomé ha dicho que, una vez que Podemos ya no es una opción, necesitan "un barco" en el que subirse.

Ha explicado que cuenta con la misma hoja de ruta de antes de la expulsión de la formación morada, pero con más libertad a la hora de contactar con fuerzas sindicales, tejido social y otros grupos políticos.

El objetivo es "construir" una a línea política "clara" que ocupe un espacio que pueda probablemente presentarse en las próximas elecciones.

Incorporarse a Sumar es una opción para Tomé. No obstante, la parlamentaria ha dicho que todo va a depender de la evolución del partido que lidera Yolanda Díaz. "No se puede pretender que en Asturias Sumar sea sustituido por Izquierda Unida 3.0", ha advertido, en alusión a Convocatoria por Asturias, el partido que gobierna en el Principado en coalición con el PSOE.

Tomé ha dicho que está en contacto con Sumar y ha indicado que aspira a ser algo más que un partido que tenga mayor o menor representación en los territorios, sino una fuerza que aglutine más voluntades, incluyendo además a personas que no pertenezcan a ningún partido. Preguntada por los plazos para situarse en ese nuevo espacio político, Tomé no ha querido precisar. "Va a depender de tantas cosas que no os puedo decir un plazo para luego no cumplirlo", ha respondido a los periodistas.