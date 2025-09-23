La dirección de Agenda 2030 impulsa un proyecto para potenciar Objetivos de Desarrollo Sostenible en pymes y micropymes

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Agenda 2030 ha presentado este martes un proyecto de promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entre las micropymes y pymes asturianas. El Principado destinará 20.000 euros a la iniciativa, que se desarrollará en colaboración con la Cámara de Comercio de Oviedo. El objetivo es "promover acciones que impulsen la sostenibilidad empresarial y la creación de empleos dignos a través de talleres de capacitación". Asimismo, se fomentarán las alianzas entre los sectores público y privado y la comunidad universitaria.

El director general, Juan Ponte, ha defendido que la sostenibilidad en la empresa es "un elemento básico en la gestión empresarial y, en muy poco tiempo, se ha convertido en una exigencia por parte del mercado para continuar operando". En ese sentido, ha señalado que su departamento está comprometido en el apoyo a las buenas prácticas empresariales que pivotan sobre dos objetivos de desarrollo sostenible: el trabajo decente (incluido en el objetivo 8) y el establecimiento de alianzas entre la sociedad civil, entidades públicas y privadas y las universidades para alcanzar el máximo nivel de prosperidad (objetivo 17).

Este proyecto se dirige especialmente al tejido empresarial más pequeño ya que, según Ponte, "esta red de actividad económica es fundamental para articular económicamente los territorios". "La sostenibilidad social, ambiental y económica es algo que se debe cumplir desde el punto de vista ético y político, porque es lo justo, pero también desde una perspectiva práctica porque supone una ventaja competitiva para las empresas: genera una marca mucho mejor", ha subrayado Ponte.

Dentro de esta iniciativa, los días 1 y 9 de octubre, en Luarca y Siero, se desarrollarán talleres de capacitación dirigidos, fundamentalmente, a personal técnico de empleo y agentes de desarrollo local, "que son quienes tienen ese primer vínculo con aquellas personas, colectivos y grupos que quieren emprender y generar nuevos negocios".