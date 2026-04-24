El director general de Minería rechaza el "señalamiento" a funcionarios del dictamen provisional sobre Cerredo

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OVIEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Energía y Minería del Gobierno asturiano, Javier Cueli, ha mostrado este viernes su desacuerdo con el borrador del dictamen sobre el accidente de la mina de Cerredo, en el que murieron cinco personas hace algo más de un año, que ha sido presentado esta semana por parte de la presidenta de la comisión parlamentaria que investiga el accidente, Covadonga Tomé.

Aparte de cuatro responsables políticos que estaban al frente de la consejería competente, figuran entre las responsabilidades personales tres funcionarios. Cueli ha rechazado ese "señalamiento".

Lo ha hecho en unas declaraciones ante los periodistas en La Espina, en el municipio de Salas. "Desde la Dirección General de Energía y Minería no podemos estar de acuerdo con las valoraciones que realiza el documento respecto a la actuación de los funcionarios", ha comentado Cueli.

El dirigente asturiano ha criticado el contenido del documento elaborado, argumentando que "el dictamen no tiene ninguna base objetiva para realizar ese tipo de consideraciones" sobre los funcionarios implicados en la gestión del suceso.

El director general ha expresado su respaldo a los empleados públicos mencionados, afirmando que desde su dirección no pueden más que mostrar el desacuerdo y el apoyo a los funcionarios.