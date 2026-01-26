El director general de Minería ve "adecuado" el procedimiento de inspecciones que existe en Asturias

Javier Cueli - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Energía y Minería del Gobierno asturiano, Javier Cueli, ha calificado este lunes de "adecuado" el procedimiento de inspecciones en explotaciones que existe en el Principado.

Cueli ha comparecido en la comisión que investiga el accidente de marzo del pasado año en la mina de Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña, en la que perdieron la vida cinco mineros leoneses. Fue en una explotación de Blue Solving, donde no tenían permiso para extraer carbón.

El dirigente regional, que lleva en el cargo desde mayo de 2025, ha sido preguntado sobre si las inspecciones no deberían haber sido más rigurosas, teniendo en cuenta el precedente de 2022, cuando en la misma explotación se produjo otro accidente mortal, también extrayendo carbón sin permiso.

"A toro pasado es muy fácil decir lo que se hubiese hecho o lo que no se hubiese hecho; habría que haber estado en aquel momento, tomando las decisiones que se tomaron, y yo no voy a entrar a calificar lo que yo hubiese hecho o lo que no hubiese hecho porque, como no estaba allí, pues no lo sé", ha respondido a los diputados.

Si bien considera adecuado el procedimiento de mejora, Cueli ha admitido que todo es susceptible de mejora. Preguntado sobre si tiene sentido avisar a los empresarios de que se van a inspeccionar las instalaciones, Cueli ha dicho que en Andalucía, donde existen más minas que en Asturias, el procedimiento de inspección está muy reglamentado y avisan a las compañías con siete días de antelación.

No obstante, ha precisado que en Asturias nada impide que pueda realizarse sobre la marcha una inspección si existen indicios de algo ilegal. Eso sí, la supervisión no podría hacerse en ausencia del jefe de seguridad laboral y del director facultativo.

En cualquier caso, ha recordado que en el caso del accidente de Cerredo, se produjo en un lugar en el que no existía autorización para lo que, según los indicios, se estaba realizando.

Preguntado sobre lo que había mejorado en su etapa al frente de la Dirección General de Minería, Cueli ha respondido que donde realmente ve margen de mejora es en la aplicación de los medios informáticos que se utilizan para la gestión del trabajo.

"En el siglo XXI, utilizar herramientas que no permiten controlar el dato obliga a que los inspectores del Servicio de Minas dediquen parte de su tiempo a actividades que seguramente no se pueden automatizar y permitiría una mejora sustancial del trabajo", ha explicado a los diputados.