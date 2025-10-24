El director general de Pesca Marítima destaca la "profunda" presencia de la mujer en el sector pesquero asturiano

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Pesca Marítima, Francisco González, ha destacado la "profunda" presencia de la mujer en el sector pesquero asturiano, al tiempo que ha reconocido que todavía quedan "asignaturas pendientes" por resolver. Lo ha hecho este viernes, durante el III Foro de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca.

"Hoy en día, afortunadamente, la mujer en nuestra región está muy presente en el sector pesquero, en la comercialización y la transformación de los productos de la pesca, en la administración, en la ciencia, en la inspección pesquera, en la gestión de lonjas, en la formación, en la actividad pesquera auxiliar en tierra, etc", ha afirmado.

Asimismo, González ha señalado que el hecho de que este III Foro de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca se celebre en Lastres, "en la cofradía de Lastres", supone "un reconocimiento a un pueblo, a una región profundamente ligamentada a sus mujeres y por supuesto a su tradición pesquera".

Por último, el director general ha subrayado la necesidad de avanzar en la "transformación" y "modernización" del sector extractivo y de la flota pesquera y ha asegurado que es una cuestión que tanto él como quienes tienen "responsabilidades" en este sentido "van a tener muy en cuenta.