El director de Sekuens dice que "no cree que Blue Solving se la colara a la agencia" a la hora de pedir ayudas al ITJ

OVIEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) - El director ejecutivo de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del Principado de Asturias (Sekuens), David González Fernández ha comparecido este miércoles en la Comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente minero de Cerredo (Degaña) y ha indicado que según el convenio entre Sekuens, antes IDEPA, el Instituto de Transición Justa, la Agencia de Desarrollo Regional debía emitir un informe de propuesta de valoración de las solicitudes de concesión de ayudas para proyectos y lo hizo favorablemente en el caso de la Mina de Cerredo, a las empresas Combayl y Blue Solving.

Preguntado si cree que la empresa "se la coló" a la hora de presentar esos proyectos ha sido claro. "Creo que en el caso de Sekuens, y me voy a ceñir a Sekuens, no creo que nos la colaran --las empresas Combayl y Bluen Solving--, porque nosotros al final hemos hecho de un informe y una información que teníamos, hemos ido a los criterios de legibilidad y ahí hemos sido totalmente asépticos, con lo cual no hay nada que nos haya podido engañar y si no hubiese cumplido el mínimo de esas condiciones de legibilidad hubiese sido rechazado", dijo González.

Ha explicado que rol de la Agencia SeKuens, antiguamente el IDEPA, en la gestión de las ayudas del Instituto de Transición Justa a proyectos empresariales se ciñe a emitir dictámenes o informes que "no son vinculantes", pero es el Instituto de Transición Ecológica quien decir se otorga o no la ayuda al proyecto.

Así, a preguntas de los diputados ha incidido en que desde Sekuens no hacen ninguna labor ni a priori ni a posteriori de comprobación material de la inversión que supone esa subvención.