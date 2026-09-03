La directora de Memoria Democrática respalda la retirada del monumento a los Héroes de Simancas en Gijón

Archivo - Monumento a los 'Héroes del Simancas', en Gijón. - EUROPA PRESS. - Archivo

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, ha respaldado este jueves la retirada del monumento a los Héroes de Simancas en Gijón al considerar que "es un paso más adelante para el cumplimiento de las leyes de memoria democrática" y para la eliminación de vía pública de un elemento que "hace apología del franquismo" y cuenta una historia "como no era verdadera".

En unas declaraciones remitidas a los medios, Collado ha subrayado que la obra incumple tanto la ley de memoria democrática de Asturias de 2019 como la ley estatal de 2022. La directora general ha celebrado que el Gobierno estatal se haya alineado con la decisión del asturiano de solicitar la eliminación del monumento de la vía pública, un objetivo compartido por ambas instituciones.

La directora general ha rechazado las alegaciones presentadas por la Compañía de Jesús, propietaria del monumento, que ha argumentado su posible valor artístico. Collado ha manifestado que la Compañía de Jesús "no atiende a esas consideraciones del valor histórico y de esa representación de exaltación del franquismo" que es, a su juicio, lo que ese monumento representa en las calles de Gijón.

Collado ha confirmado que el Ministerio continuará con el proceso de inclusión del monumento en el catálogo de vestigios franquistas a eliminar, mientras que el procedimiento en Asturias sigue su curso.