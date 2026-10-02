La directora del Sepepa dice que el aumento del desempleo responde al comportamiento habitual de septiembre

Archivo - El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y la directora gerente del Sepepa, Begoña López, visitan la oficina de empleo de la calle Regenta de Oviedo, acompañados por su directora, Moru Caunedo. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), Begoña López, se ha referido este viernes a los datos del paro y ha señalado que los casi 500 demandantes de empleo inscritos en septiembre procedentes del proceso de regularización han influido en el incremento del paro registrado en Asturias, que ha sumado 1.600 desempleados más.

López ha explicado que el aumento del desempleo responde también al comportamiento habitual del mercado laboral en septiembre, con una reducción de la contratación en sectores como el comercio, el turismo, la hostelería y la asistencia en establecimientos residenciales.

"Es lo habitual en un mes de septiembre", ha señalado la responsable del Sepepa, quien ha precisado que en el conjunto del proceso de regularización se han inscrito ya 1.145 personas como demandantes de empleo en Asturias.

En relación con el perfil de estos nuevos inscritos, ha considerado que se trata de una población "fácilmente movilizable para el mercado de trabajo" y ha expresado su expectativa de que puedan incorporarse próximamente a un empleo.

Preguntada por la evolución del mercado laboral ante el crecimiento del turismo en Asturias, López ha reconocido que se trata de un sector con una marcada estacionalidad, aunque ha confiado en que las empresas sean capaces de diversificar su actividad a lo largo del año.

"Espero que sean capaces de desestacionalizar y ofrecer atractivos a lo largo de todo el año para que la gente no tenga esta salida a finales de la campaña de verano", ha afirmado.