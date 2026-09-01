División entre los grupos políticos asturianos a cuenta de las concentraciones convocadas desde la FEMP por Ceuta

Migrantes durmiendo en los alrededores de Loma Colmenar, en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de los grupos políticos con representación en la Junta General del Principado de Asturias han dejado claras este martes sus diferencias en relación a los concentraciones convocadas desde la Federación Española de Municipios y Provincias en apoyo a Ceuta.

Los grupos que sustentan al gobierno en Asturias, PSOE y Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS, así como la diputada del grupo Mixto Covadonga Tomé, se han mostrado en contra. Por el contrario, tanto PP, como Vox y el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, han secundado la convocatoria y han anunciado que estarán en las movilizaciones.

La portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, ha dicho que es necesario que las personas que tienen cargos públicos no favorezcan la polarización ni que se complique una situación que ya de sí es complicada. A su juicio, el objetivo tendría que ser que Ceuta recuperase la normalidad en su día diaria cuanto antes y no hacer un "uso partidista" que solo sirve para "complicar la situación".

Xavel Vegas (Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS) ha criticado la "hipocresía" de PP y Vox por manifestarse delante de los ayuntamientos al tiempo que se niegan a compartir con Ceuta los esfuerzos de acogida de las personas migrantes en las comunidades autónomas. "La solidaridad con Ceuta no se demuestra manifestándose delante de un ayuntamiento, se demuestra con políticas sociales y compartiendo los esfuerzos", ha señalado. La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha hablado de "convocatoria indigna delante de los ayuntamientos".

Muy distinta es la posición del diputado del PP Luis Venta Cueli, quien ha considerado "infame" la postura del PSOE por buscar "recovecos" para no apoyar a Ceuta. "Aquí no convoca ningún partido, convocan la gran mayoría de españoles", ha insistido el parlamentario 'popular', que ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea el que decida la posición de los socialistas asturianos. ha insistido en que los ciudadanos de Ceuta merecen el apoyo de todos los asturianos y que supone una "obligación moral".

Por su parte la presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, también ha confirmado la participación de Vox en las concentraciones convocadas en defensa de Ceuta. "El Gobierno de Sánchez no busca solucionar el problema existente en Ceuta tras la invasión, sino repartirlo por todo el territorio nacional con el beneplácito de Adrián Barbón. Una vez más Barbón no demuestra ser un presidente que defienda los intereses de los asturianos, sino un simple florero de Sánchez", ha dicho.

Se da la circunstancia de que se han convocado otras convocatorias paralelas a la misma hora y en el mismo rural en contra del racismo. Una de ellas ha sido convocada en Gijón, también a las 20.00 horas y frente al Ayuntamiento. Todavía no se ha confirmado si tienen la autorización de Delegación del Gobierno.

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, ha confirmado que va a estar presente en la misma. "Esperamos que haya una verdadera movilización popular y que la izquierda, por cierto, no nos quedemos en casa, sino que ocupemos nuestro espacio en la calle reivindicando lo que hay que reivindicar, que es el fin del racismo y el fin de este discurso de odio que están intentando instalar desde la derecha", ha dicho.

El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, que estará en la convocatoria de la FEMP en Gijón junto a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha dicho que espera que Delegación del Gobierno en Asturias no autorice ese tipo de 'contramanifestaciones'. Autorizarlas sería una "irresponsabilidad", en su opinión y sería algo "inédito".