Una docena de heridos en los 34 accidentes de tráfico en las carreteras asturianas el fin de semana

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una docena de personas han resultado heridas, diez de ellas leves y dos pendientes de valoración, en los 34 accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras asturianas durante el fin de semana.

El viernes 3 de octubre se produjeron nueve accidentes, con un herido leve. El sábado 4 de octubre fue el día de mayor siniestralidad, con 17 accidentes y cinco heridos leves.

Finalmente el domingo 5 de octubre cuatro personas resultaron heridas leves y dos pendientes de valoración en los ocho accidentes de tráfico ocurridos.