Los 'Domingos de Llantariega', este fin de semana en Llanes.

Domingos de Llantariega - AYUNTAMIENTO DE LLANES

OVIEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes celebra este 30 de agosto una nueva edición de los 'Domingos de Llantariega', una iniciativa que, con carácter mensual, pretende poner en valor a los productores y artesanos locales del concejo mediante una feria agroalimentaria y de artesanía que se desarrolla el último domingo de cada mes en el histórico parque Posada Herrera de la villa llanisca.

Desde primera hora de la mañana y hasta las 15.00 horas, los asistentes pueden recorrer un mercado que pone en valor lo mejor de la despensa llanisca y asturiana, con productos agroalimentarios locales, ecológicos y con Indicación Geográfica Protegida (IGP) y, así mismo, con artesanía de productores locales.

Entre las iniciativas de esta edición de los 'Domingos de Llantariega' destaca la presencia de un corral de razas autóctonas asturianas (de 10.00 a 14.30 horas), una oportunidad para conocer de cerca una seña de identidad de la ganadería llanisca.