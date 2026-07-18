Donde ver la final del mundial en Asturias: El Principado se llena de pantallas gigantes

Aficionados animando a la Selección - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

OVIEDO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Principado ya está preparado para animar a la Selección en la final del Mundial, que disputará España contra Argentina. La cita es este domingo 19 de julio a las 21.00 horas y la misma podrá seguirse en pantallas gigantes repartidas por distintos puntos de Asturias.

En la capital del Principado, Oviedo, la ubicación elegida es la plaza de la Catedral. Desde las 19:00 horas La plaza Alfonso II el Casto, frente a la Catedral, se convertirá en el punto de reunión de la afición ovetense. Allí el Ayuntamiento instalará una pantalla gigante y la animación musical comenzará a las 19:00, dos horas antes del encuentro.

En Gijón se repetirá la experiencia de la semifinal y el parque Hermanos Castro Gijón albergará una fan zone que abrirá sus puertas a las 19:00 horas y habrá música y animación hasta el comienzo del partido. La entrada será gratuita hasta completar el aforo. El recinto contará con barra, puestos de comida, baños y puntos de agua potable. No estará permitido acceder con bebidas alcohólicas procedentes del exterior.

En el caso de Avilés se instalará una pantalla LED para unas 5.000 personas La plaza de España. El Ayuntamiento colocará una pantalla LED elevada de cinco por tres metros, con una superficie total de 15 metros cuadrados y un equipo de sonido preparado para cubrir toda la plaza. La retransmisión comenzará a las 20:40 horas y el acceso será libre.

Otras localidades asturianas como Langreo, en los Talleres del Conde ; Mieres en el parque Xovellanos; Cangas de Onís en la plaza Camila Beceña o Ribadesella en La plaza Nueva también colocarán pantallas gigantes para seguir la gran cita del fútbol.