Dos accidentes en la A-8 provocan retenciones y el corte de la vía en Navia

OVIEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos accidentes de tráfico registrados este miércoles en la autovía A-8 han provocado importantes incidencias en la circulación en sentido Cantabria, según ha informado la Guardia Civil.

El primero de ellos ha tenido lugar sobre las 08.00 horas en el punto kilométrico 394,5, a la altura de la estación de servicio de Montico, donde se ha producido una colisión entre tres vehículos. Como consecuencia, se han generado retenciones hasta el kilómetro 397, en la zona de Tabaza. En el lugar han intervenido dos patrullas del Destacamento de Tráfico de Gijón y personal de mantenimiento de la vía, quedando la zona debidamente señalizada mediante paneles informativos.

Posteriormente, a las 08.49 horas, en el kilómetro 480 también de la A-8, en el viaducto sobre la ría de Navia, se ha producido el vuelco del remolque de un tren de carretera, formado por camión y remolque, debido a la fuerza del viento. El accidente ha causado daños materiales, aunque el conductor ha resultado ileso.

A consecuencia de este siniestro, la Guardia Civil ha procedido al corte total de la autovía en ese punto, estableciéndose un desvío de la circulación en el kilómetro 483 hacia la carretera N-634.

En el lugar se encuentran tres patrullas del Destacamento de Tráfico de Luarca, un Equipo UNIS de Luarca y una Patrulla de Seguridad Ciudadana.