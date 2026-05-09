Dos actos de memoria histórica en Gijón recuerdan a las víctimas del nazismo y a Rosario de Acuña este sábado - ATENEO OBRERO

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Gijón acoge este sábado dos actos conmemorativos en la Senda de El Cervigón, en el marco del 81 aniversario de la liberación del campo de concentración de Mauthausen y del homenaje a la escritora Rosario de Acuña, quién falleció en 1923 y está enterrada en el cementerio civil de Gijón.

La convocatoria está impulsada por el Ateneo Obrero de Gijón, FAMYR (Federación Asturiana Memoria y República), la Logia Rosario de Acuña (GOdF / Gran Oriente de Francia), la Sociedad Cultural Gijonesa y la Tertulia Feminista Les Comadres.

A las 12:00 horas está prevista una ofrenda floral ante el monolito que recuerda a las víctimas asturianas de los campos de concentración nazis. El acto rendirá homenaje a las personas deportadas y asesinadas durante el Holocausto, así como a quienes ayudaron a las víctimas.

Posteriormente, a las 13.00 horas, tendrá lugar en el mismo entorno un homenaje a la escritora y librepensadora Rosario de Acuña, ante la que fuera su casa en El Cervigón. El acto recordará su trayectoria intelectual y su defensa del republicanismo, los derechos de la mujer y el humanismo.