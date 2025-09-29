Dos acusados de insultar y agredir a dos personas por su orientación sexual en Siero aceptan 6 meses de cárcel

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos acusados de insultar y agredir a dos personas por la orientación sexual de uno de ellos, en Pola de Siero, han reconocido las acusaciones formuladas contra ellos por la Fiscalía del Principado de Asturias y aceptaron, cada uno, una condena de seis meses de prisión, el pago de una multa y el abono de sendas indemnizaciones a las víctimas.

La sentencia, del Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo, fue alcanzada con la conformidad de la Fiscalía, la acusación particular y la defensa de los acusados. Según ha explicado la Fiscalía en nota de prensa, los hechos ocurrieron a las 7.00 horas del 1 de noviembre de 2021, cuando las víctimas se encontraban en el exterior de un pub de la calle Celleruelo de Pola de Siero. Fue entonces cuando los acusados se acercaron a ellos y les dijeron, refiriéndose a uno de ellos: "maricón de mierda, eres un maricón de mierda, me da muchísimo asco, vete de aquí asqueroso, hijo de puta, nos las vas a pagar".

Después, se marcharon del lugar pero se volvieron a encontrar de nuevo en la plaza cubierta, a la altura de la calle Álvarez Parrondo. Entonces, la otra víctima les dijo que si tenían algún problema con que su amigo fuera homosexual, momento en que los dos acusados les propinaron puñetazos. A consecuencia de estos hechos, uno de ellos sufrió una contusión nasal y en el ojo izquierdo y una herida inciso contusa nasal. El otro sufrió un hematoma en el ojo derecho y depresión reactiva.

Los acusados reconocieron las acusaciones formuladas contra ellos por la Fiscalía asturiana y aceptaron, cada uno de ellos, una condena de seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por un delito contra la integridad moral, y una pena de 2 meses de multa con una cuota de 8 euros por un delito leve de lesiones.

En concepto de responsabilidad civil, los acusados indemnizarán con 2.000 euros a uno de los afectados y con 500 al otro, más los intereses legales correspondientes, y al Sespa, con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los gastos médicos ocasionados.