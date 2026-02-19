Dos conductores interceptados por la Guardia Civil por superar hasta seis veces el límite legal de alcohol

Archivo - Control de alcoholemia. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias intervino durante la última semana de enero en dos casos de conducción bajo los efectos del alcohol tras recibir alertas de usuarios de la vía. Los conductores, uno profesional y otro particular, superaron ampliamente los límites legales, con tasas de 0,95 y 1,28 respectivamente según ha informado el cuerpo.

El primer caso se registró el 26 de enero en el kilómetro 445 de la autovía A-8, próximo a Ballota, en el concejo de Cudillero. Una patrulla del Destacamento de Tráfico de Luarca interceptó un vehículo articulado cuyo conductor circulaba "en zigzag" y llegando a chocar contra una barrera de seguridad, lo que provocó daños materiales en la infraestructura y en el camión.

El conductor, un varón de 46 años vecino de Val de San Vicente (Cantabria), dio positivo en las pruebas de alcoholemia con tasas de 0,91 y 0,95 mg/l de alcohol en aire espirado, más de seis veces la tasa máxima permitida para conductores profesionales, que es de 0,15 mg/l.

El segundo caso ocurrió el 29 de enero en la carretera vecinal Palacio de Villa-Riaño-Langreo, tras aviso de un usuario sobre una conducción irregular en la carretera Avilés-Langreo.

Una patrulla del Destacamento de Tráfico de Langreo interceptó al vehículo y el conductor, un hombre de 48 años vecino de La Felguera, alcanzó los 1,28 y 1,17 mg/l de alcohol en aire espirado, superando en más de cinco veces la tasa máxima para conductores en general, que es de 0,25 mg/l.

Ambos conducteres están siendo investigados como presuntos autores de un delito contra la seguridad vial.