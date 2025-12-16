Dos consorcios impulsan la investigación y el desarrollo del hidrógeno renovable en Asturias

: Acto De Presentación De Los Resultados Del Plan Complementario - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha consolidado un ecosistema de I+D en hidrógeno renovable mediante la creación de dos consorcios en los que participan la Universidad de Oviedo, empresas y centros de investigación, y que han movilizado más de siete millones en el marco del Plan Complementario de Energía.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha participado este martes en Puertollano, en Ciudad Real, en la presentación de los resultados de un programa que permite que Asturias cuente con capacidades singulares al servicio de la industria verde y descarbonizada.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, los proyectos asturianos son "singulares", ya que se apoyan en la colaboración público-privada y la investigación desarrollada está orientada a la industria.

El programa, concebido como una misión científica, se ha canalizado a través de dos consorcios, integrados por 13 empresas e instituciones y liderados por ArcelorMittal y Atox Sistemas de Almacenaje. La iniciativa ha contado con cinco millones de financiación pública --3,6 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y 1,4 millones aportados por el Principado-- y ha logrado atraer inversión privada adicional, lo que ha elevado la dotación por encima de los siete millones.

Uno de los proyectos desarrollados es 'Hydrogen Hub Asturias' (H2Asturias), liderado por ArcelorMittal y participado por empresas industriales asturianas como Magnadea, Iturcemi, H2Vector e Idesa; centros tecnológicos (Idonial) y entidades de investigación como la Universidad de Oviedo y el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (Incar-CSIC). Con un presupuesto global de 6,6 millones durante tres años, de los que más de 4,7 proceden de financiación pública, con esta iniciativa se ha puesto en marcha una infraestructura científica singular en el entorno industrial del GasLab de ArcelorMittal, en Gijón.

Esta planta piloto ha permitido "avanzar en ámbitos clave como la recuperación y valorización de gases industriales ricos en CO2, la transformación de dióxido de carbono en combustibles, el desarrollo de modelos digitales de predicción y el estudio del comportamiento de materiales en contacto con hidrógeno".

El equipamiento está abierto al uso de investigadores y empresas, y lo utilizan grupos nacionales e internacionales. El hub 'H2Asturias' continuará su trabajo pese a finalizar el plan complementario, con el objetivo de "reforzar el posicionamiento de Asturias como territorio de referencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas alineadas con los objetivos climáticos de la Unión Europea (UE)".

El segundo proyecto, 'CMIX-H2', está liderado por Atox Sistemas de Almacenaje junto con Táctica de Desarrollo Industrial y grupos de investigación de la Universidad de Oviedo. Su objetivo ha sido desarrollar un sistema de combustión mixta intensivo en hidrógeno renovable, aplicado a procesos de secado industrial, a partir de energía solar y electrolizadores modulares. La iniciativa ha contado con un presupuesto de 419.000 euros, de los que algo más de 300.000 proceden de financiación pública.

Asturias ha participado en este programa junto con el País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).