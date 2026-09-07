Dos fallecidos y trece heridos leves en los 39 accidentes registrados el fin de semana

Accidente en la AS-15, en Degaña, en el que fallecieron dos jóvenes este domingo. - SEPA

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer fin de semana de septiembre se ha saldado en las carreteras asturianas con un total de dos fallecidos y trece leves en un total de 39 accidentes.

No se han registrado heridos graves, según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press. En la jornada del viernes día 4 de septiembre fueron ocho los heridos leves en un día en el que se produjeron catorce siniestros.

El número de accidentes el sábado 5 de septiembre fue de diez, con dos fallecidos y tres heridos leves. Por último, este domingo día 6 de septiembre concluyó con quince accidentes en una jornada en la que se contabilizaron dos heridos leves.