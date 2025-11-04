Dos fugas de agua obligan a paralizar el Pleno y trasladarlo a la Sala Constitución

Momento en el que el Pleno fue suspendido. - CAPTURA WEB JGPA

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos fugas de agua en el Hemiciclo de la Junta General del Principado han obligado este martes a interrumpir la sesión del pleno ordinario y a trasladar su celebración a la Sala Constitución.

Ya se llevaban debatiendo varios puntos de la sesión plenaria cuando el agua comenzó a caer en un punto de la bancada socialista mientras la diputada del PP, Cristina Vega, intervenía. Entonces la presidenta, Celia Fernández, decidió parar la sesión que se reanudó minutos después.

Pero mientras se debatía ese mismo punto del orden del día una nueva fuga obligó a paralizar de nuevo la sesión, en ese caso por media hora para trasladar los equipos audiovisuales a la Sala Constitución donde el pleno siguió adelante.