Dos heridos en un accidente de tráfico entre un camión y un turismo en Posada de Llanes

Accidente de tráfico en Llanes - SEPA

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos en un accidente de tráfico entre un turismo y un camión en Posada de Llanes, en la AS-115, a la altura del Altu Caxiga, en Llanes. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) los afectados han sido evacuados al Hospital de Arriondas.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 7.50 horas. En la llamada se indicó que habían colisionado un coche y un camión pequeño. El ocupante del turismo no salía del mismo. De inmediato se movilizó a cinco efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en Llanes, que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida.

Una vez en la zona, los bomberos procedieron a la excarcelación del conductor del coche y al conductor del camión le atendieron colocándole un collarín. Los efectivos también realizaron tareas de limpieza de la calzada. La dotación dio por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 9.47 horas.

La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al SAMU que activó la UVI Móvil de Arriondas y la ambulancia de soporte vital básico y al médico de Posada de Llanes, y al servicio de mantenimiento de la vía.