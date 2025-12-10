Dos heridos en un accidente de tráfico en Siero en el que se han visto implicados tres vehículos

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida grave y otra leve en un accidente de tráfico que se ha producido este miércoles pasadas las 14.00 horas en el municipio de Siero.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, en el suceso se han visto implicados tres vehículos, que habrían colisionado. El siniestro se produjo en el punto kilométrico 18,8 de la A-64 en sentido Oviedo.

En un primer momento se han producido 3 kilómetros de retención. Al lugar se trasladaron dos patrullas de los Destacamentos de Tráfico de Langreo y Oviedo. De la investigación del siniestro se hizo cargo el Equipo de investigación de siniestros del Destacamento de Tráfico de Gijon.