Dos heridos tras incendiarse la moto en la que circulaban en Villaviciosa

Archivo - Parque de Bomberos de Villaviciosa - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un hombre y una mujer, han resultado heridos de diversa consideración al incendiarse la moto en la que circulaban por la N-632, a la altura del punto kilométrico 51, en Venta les Ranes, en el municipio asturiano de Villaviciosa.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) los afectados han sido trasladados por la UVI Móvil de Gijón al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 11.21 horas. En la llamada se indicó que estaba quemando una moto y el motorista estaba herido en una pierna. De inmediato se movilizó a tres efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Villaviciosa, que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida.

Una vez en la zona, los bomberos comprobaron que el incendio de la moto estaba afectando a masa vegetal. Los bomberos sofocaron tanto el incendio del vehículo, que resultó calcinado por completo, como el forestal en el que se vieron afectados 100 metros cuadrados de matorral.

Los bomberos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 12.49 horas. La sala del 112 del SEPA informó a la Guardia Civil, al servicio de mantenimiento de la vía y al SAMU que activó la UVI Móvil de Gijón.