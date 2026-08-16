Dos jóvenes rescatados en Parres tras perderse al hacer una ruta por la noche en la zona de El Fitu

Rescate - SEPA

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de rescate tuvieron que buscar y localizar a dos jóvenes de 20 y 22 años que salieron de ruta por la noche en la zona de El Fitu, en Parres, y se habían perdido.

Los chicos estaban en una autocaravana con su madre en el aparcamiento de El Fitu. Decidieron comenzar la ruta a las 23.00 horas y la última vez que la madre pudo hablar con ellos fue a las 00.30 horas de este domingo. Al no tener más noticias, la mujer decidió pedir ayuda.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 2.42 horas. En la llamada la madre explicó que estaban en una autocaravana en el aparcamiento habían ido a hacer una ruta a las 23.00 horas, que no habían regresado y no tenía contacto con ellos.

De inmediato se movilizó al Jefe de Zona del Oriente, a dos efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias del parque de Cangas de Onís, a dos efectivos del grupo de rescate por tierra, la unidad de drones y la unidad canina, además de informar a la Guardia Civil que activó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim).

Una vez en la zona, el responsable del dispositivo de búsqueda, el Jefe de Bomberos de la Zona Oriente, estableció tres zonas de rastreo, ya que tampoco se sabía que ruta habían decidido hacer.

Desde la zona del aparcamiento del Fitu el Greim de la Guardia Civil inició la búsqueda hacia la Biescona, los integrantes del grupo de rescate fueron desde Casa Julia hacia la Biescona y los bomberos del parque de Cangas de Onís fueron desde la Biescona hacia el pico Pienzu.

La niebla impidió trabajar a la unidad de drones, pero permaneció a la espera en la zona. A las 5.35 horas, el Jefe de zona informó de que los efectivos del Greim los estaban oyendo. No sabían dónde estaban, pero los oían.

Una vez localizados, tanto el Greim, como los efectivos del grupo de rescate de Bomberos del SEPA optaron por esperar a que amaneciera para sacarlos con seguridad, ya que se encontraban en un lugar de difícil acceso. Estaban en una zona enriscada, con maleza y no podían ni retroceder, ni avanzar y se habían quedado sin móvil.

Los rescatadores los ayudaron a subir hasta la zona en la que había vehículos y los trasladaron a su autocaravana. A las 9.13 horas de este domingo el Jefe de Zona del Oriente informó que los dos varones ya se encontraban con la madre en la autocaravana.