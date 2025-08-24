Dos niños pequeños heridos tras estrellarse un coche con una casa en Gijón

OVIEDO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos niños pequeños, de uno y dos años de edad, han tenido que ser trasladados al hospital tras resultar heridos en un accidente de tráfico en Gijón en el que un vehículo se estrelló contra una casa.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, la Benemérita recibió la llamada informando del siniestro a las 16.00 horas de este domingo.

El suceso tuvo lugar en el punto kilométrico 2 de la carretera AS-337. Una patrulla se trasladó hacia el lugar y comprobó que se trataba de una salida de vía del vehículo con posterior colisión contra una casa.

Los niños heridos han sido trasladados por los servicios sanitarios pendientes de valorar. Hasta el lugar también se ha trasladado un equipo de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de la Guardia Civil de Gijón.