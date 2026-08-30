Dos vehículos calcinados y la cubierta de un inmueble dañada en un incendio nocturno en Siero

Incendio - SEPA

OVIEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado durante la madrugada de este domingo en Carbayín Bajo, en el concejo de Siero, se ha saldado con dos turismos completamente calcinados y daños materiales en el bajocubierta de una edificación aledaña. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió la primera llamada de alerta a las 3.10 horas. De inmediato, se movilizó a efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de San Martín del Rey Aurelio y La Morgal. Al llegar al lugar, los bomberos procedieron a sofocar las llamas que consumían los dos turismos y a controlar su propagación hacia la estructura del inmueble cercano.

Tras un intenso trabajo, las dotaciones dieron el fuego por extinguido a las 5.34 horas. Además de la labor de extinción, el suceso fue notificado a la Guardia Civil y a la Policía Local de Siero para la gestión de las diligencias oportunas. A lo largo de la mañana, los efectivos de bomberos tienen previsto regresar a la zona para revisar el lugar y garantizar que no queden puntos calientes ni riesgo de reavivamiento.