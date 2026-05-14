Duro Felguera convoca su junta general de accionistas el 18 de junio

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OVIEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Duro Felguera, S.A. ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración el próximo 18 de junio de 2026 a las 12.00 horas. El encuentro, que ha sido convocado en una sesión del consejo celebrada el 13 de mayo, se desarrollará de forma exclusivamente presencial en el domicilio social de la compañía, ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón.

El orden del día previsto para la sesión incluye, como puntos principales, el examen y la aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2025. Asimismo, los accionistas habrán de ratificar la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el pasado año.

En el apartado de nombramientos, la sociedad ha propuesto facultar al Consejo para cubrir por cooptación las plazas vacantes hasta alcanzar un máximo de 10 integrantes. Esta medida se someterá a votación junto con la aprobación de la política de remuneraciones de los administradores para el trienio 2027-2029 y la votación consultiva del informe de remuneraciones de 2025.