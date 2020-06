Duro Felguera nombra a Elena Pisonero Ruiz consejera independiente

OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Duro Felguera ha aprobado la incorporación de Elena Pisonero Ruiz como consejera independiente. La compañía ha señalado a través de nota de prensa que, tras más de 30 años de trayectoria profesional en distintos ámbitos, Pisonero aportará su experiencia en estrategia y transformación corporativa "para impulsar la actividad de Duro Felguera en el ámbito de las energías renovables y las nuevas tecnologías".

La nueva consejera, que actualmente es presidenta ejecutiva de TALDIG, asesoría estratégica para la transformación de las empresas, ha sido presidenta de Hispasat hasta 2018 y también ha participado en el equipo de trabajo de la Mesa de Industria para la elaboración del Plan Estratégico de Gijón. Además, ha colabora en el diseño del Proyecto del Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Además, ha ocupado puestos de relevancia en compañías como Siemens, EY o KPMG.

Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.

Pisonero también es consejera independiente de AVIO, compañía líder en propulsión espacial, y SOLARIA, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Adicionalmente participa de forma no retribuida en consejos (Unicef España), Think Tanks (Bruegel, Real Instituto Elcano) y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).

En el ámbito público ha sido, entre otros cargos, directora del Gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno (1997-1998) y Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000 dejo su escaño de diputada tras su nombramiento como Embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que ocupó hasta 2004.

Por su parte, Ignacio Soria Vidal ha comunicado su decisión de presentar su dimisión al cargo de consejero, que será efectiva el próximo 30 de junio 2020, por motivos de incompatibilidad sobrevenidos con su situación profesional en otros ámbitos.