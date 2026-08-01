Eclipse solar en Asturias: una guía reúne restaurantes, alojamientos y planes para los visitantes

Archivo - Río Sella a su paso por Cangas de Onís, vista del Puente Romano. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Living Comunicación ha elaborado una selección de propuestas turísticas, gastronómicas y culturales para quienes se desplacen a Asturias con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico que podrá contemplarse desde todo el territorio del Principado.

La selección reúne experiencias repartidas por distintos concejos con el objetivo de complementar la estancia de quienes se desplacen a la comunidad para contemplar el eclipse.

Entre ellas figuran las heladerías artesanas Cremela, con establecimientos en Avilés, Gijón, Llanes, Ribadesella, Villaviciosa y Cangas de Onís, así como las visitas a la bodega histórica de El Gaitero, en Villaviciosa, donde los visitantes pueden conocer la historia de una de las marcas más vinculadas a la cultura sidrera asturiana.

La guía también incluye propuestas de alojamiento, como las suites-cúpula de Burbujas del Sella, en Ribadesella, concebidas para disfrutar del cielo nocturno en plena naturaleza, además de una selección de establecimientos gastronómicos repartidos por diferentes puntos del Principado.

En concreto, recomienda el restaurante El Palace, en Gijón, especializado en cocina sin gluten; El Retiro y Le Bistró de El Retiro, en Llanes; Quince Nudos, en Ribadesella, conocido por su oferta de arroces; y Di-Ferente, en El Entrego, recomendado por la Guía Repsol por su apuesta por el producto de temporada.

La propuesta se completa con las coctelerías Varsovia, con locales en Gijón y Oviedo, y con el festival Songs for an Ewan Day, que se celebrará los días 7 y 8 de agosto en el bosque de El Agüil, en Salinas (Castrillón), con actuaciones de artistas como Smile, Ramón Mirabet, The Franklin Electric, Mateo Eraña, Mercedes Cañas, Honahlei, Grex, De Fem, Gon Abril y Puño Dragón.