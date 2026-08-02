Eclipse solar en Langreo: estos son los tres miradores para verlo el 12 de agosto

Archivo - Ayuntamiento de Langreo, en Sama. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo ha señalizado tres espacios del concejo para facilitar la observación del eclipse solar total previsto para el próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico que no volverá a repetirse en condiciones similares hasta dentro de más de un siglo.

Los puntos habilitados son el Picu La Cerra, entre Gargantá y Campu la Carrera; el área recreativa de la Braña del Río; y la campa de Urbiés, tres enclaves que ofrecen una amplia panorámica para seguir el desarrollo del eclipse.

Asimismo, el Consistorio distribuirá gratuitamente gafas homologadas para la observación segura del fenómeno en la Oficina de Turismo de Langreo, ubicada en el parque Dolores Fernández Duro, hasta agotar existencias. Cada persona podrá recoger un máximo de dos unidades.

El reparto se realizará de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 horas y de 15.00 a 17.30 horas, y los domingos de 9.30 a 14.30 horas.

El Ayuntamiento recuerda que nunca debe observarse el Sol directamente sin la protección adecuada, tampoco durante un eclipse parcial, y advierte de que las gafas de sol convencionales o métodos caseros no protegen frente a la radiación solar y pueden causar lesiones oculares graves.