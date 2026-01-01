Ecologistas exigen una investigación sobre el incendio de la cinta transportadora de Arcelor en Veriña

Incendio en la cinta transportadora de Arcelor en Veriña. - CCOO

OVIEDO, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecoloxista de Asturias ha exigido este jueves "total transparencia y una investigación profunda respecto al nuevo incendio de este 1 de enero en la cinta transportadora de carbón de ArcelorMittal en Veriña.

El incendio en la factoría de Arcelor Mittal en Gijón se inició en la cinta transportadora en el tramo que discurre por Veriña, la que traslada el carbón del puerto del Musel al complejo siderúrgico. La Coordinadora Ecoloxista ha mostrado su preocupación y exigido a las autoridades y a la empresa una respuesta sobre las consecuencias ambientales y de salud pública derivadas del siniestro.

"Hay que recordar que justamente hoy el Ayuntamiento había desactivado el protocolo de contaminación nivel 1 que llevaba desde el 29 en Gijón por una leve mejoría de las estaciones, a pesar de que se seguían produciendo picos elevados de contaminación", lamenta el colectivo ecologista.

Por ello la Coordinadora exige la apertura de una investigaciòbn que determine, por un lado, si la planta cumplía estrictamente las inspecciones en materia de seguridad industrial y medioambiental obligatorias y, por otro lado, las causas exactas y circunstancias que originaron el fuego, en una instalación que, inciden, debe tener un mantenimiento continuado de limpieza para evitar los episodios habituales de combustión del carbón.