Ecologistas rechazan el nuevo dique del puerto de Figueras, en Castropol

Dique móvil de Figueras (Castropol) - COORDINADORA ECOLOXISTA

OVIEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha mostrado este lunes su rechazo al nuevo dique del puerto de Figueras, en Castropol por el impacto ambiental que puede suponer sustituir el actual dique flotante por una estructura fija.

En una nota de prensa, la Coordinadora se ha hecho eco de la autorización del proyecto de reordenación, al que se oponen además "numerosos vecinos". Esta remodelación contempla la construcción de un dique fijo de 185 metros lineales, con el dragado de casi 30.000 metros cúbicos hasta una profundidad de cinco metros. Asimismo, precisan, contempla la demolición del muelle central y la instalación de nuevos pantalanes en los que se construirían 124 atraques para embarcaciones deportivas y siete amarres para barcos de pesca.

"Esta obra va suponer un impacto ambiental significativo en un espacio singular y protegido para obtener un beneficio exclusivo de embarcaciones deportivas, alejándose del interés comunitario y favoreciendo, una vez más, a las minorías extractivas", han lamentado los ecologistas.

Además, estas actuaciones afectarían a "diversos espacios protegidos" como la ría, la Reserva Natural Parcial de la Ría del Eo, la Reserva de Biosfera Oscos - Eo - Terras Burón, el Humedal RAMSAR Ría del Eo, el Lugar de Interés Comunitario Ría del Eo - Playa de Barayo, y la Zona de Especial Protección para las Aves Ría del Eo.

La Coordinadora ha mostrado también su preocupación por el efecto que puede tener esta actuación en la dinámica de las aguas de la ría y el consiguiente movimiento en los depósitos de arena. "Estamos actuando sobre una ría y todo el ecosistema que se fundamenta en ella, no sobre un campo silvestre", han remarcado.