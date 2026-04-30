Asturias Green Hub: Gijón, polo de energía verde y empresas innovadoras en la antigua Champanera

Presentación del Asturias-Green-Hub,que se construirá en la parcela de la antigua champanera del Tragamón, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Gijón albergará, en la antigua Champanera, en el entorno del Tragamon, un nuevo hub empresarial vinculado a la energía verde, el Asturias-Green-Hub, con capacidad para una veintena de empresas y que se espera que pueda estar listo en el plazo de dos años aproximadamente.

Así lo han destacado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, junto a la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, y el director de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), Javier Izquierdo.

Un proyecto que viene a completar la Milla del Conocimiento 'Margarita Salas', en una parcela de 18.000 metros cuadrados, y que aspira también a ser un punto de encuentro no solo de starup, sino también de pymes y de grandes corporaciones del sector energético y la movilidad sostenible. En este sentido, hay empresas que han mostrado ya su interés en participar en el mismo.

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